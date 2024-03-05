«В таком возрасте - это победа!»: 68-летняя Долина в утягивающем комбинезоне и рюшах в цвет флага поразила россиян на модном показе

Лариса Долина всегда старалась следить за внешностью. Несколько лет назад она похудела на 21 килограмм. Тогда певица пересмотрела свое питание. Она также обновила свой гардероб. Бывший муж артистки Виктор Митязов признавался, что она делала пластические операции, в том числе и на лице.

В свои 68 лет звезда не боится носить смелые наряды. 4 марта она приняла участие в Неделе моды в Москве. Долина вышла на подиум на показе дизайнера Джемала Махмудова.

Она предстала на публике в черном утягивающем комбинезоне с украшением в виде зеркальных пайеток, которыми был расшит наряд. Лук дополняла объемная накидка с рюшами в цвете российского флага. Артистке сделала яркий макияж и высокий конский хвост. Она с улыбкой продефилировала перед публикой на каблуках.