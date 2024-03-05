«В таком возрасте - это победа!»: 68-летняя Долина в утягивающем комбинезоне и рюшах в цвет флага поразила россиян на модном показе

Лариса Долина всегда старалась следить за внешностью. Несколько лет назад она похудела на 21 килограмм. Тогда певица пересмотрела свое питание. Она также обновила свой гардероб. Бывший муж артистки Виктор Митязов признавался, что она делала пластические операции, в том числе и на лице.
В свои 68 лет звезда не боится носить смелые наряды. 4 марта она приняла участие в Неделе моды в Москве. Долина вышла на подиум на показе дизайнера Джемала Махмудова.
Она предстала на публике в черном утягивающем комбинезоне с украшением в виде зеркальных пайеток, которыми был расшит наряд. Лук дополняла объемная накидка с рюшами в цвете российского флага. Артистке сделала яркий макияж и высокий конский хвост. Она с улыбкой продефилировала перед публикой на каблуках.
«И снова эксперимент… Теперь в мире моды… Много лет сотрудничаю с дизайнером Джемалом Махмудовым и не устаю удивляться его разноплановой палитре! Ищущий, вдохновленный всегда и очень щедрый… Я знаю, что после сегодняшнего показа получу огромное количество хейта. Я и вы — мы рискнули.
Возможно, многие будут задавать вопросы, на которые я, например, не смогу ответить. Тем не менее это произошло, и я, как обычно, ни о чем не жалею. И это чистая правда», — заявила Долина.
Лариса Долина поддержала Джемала Махмудова. Фото: соцсети Ларисы Долиной
Многие друзья и коллеги восхитились тем, как выглядела артистка.
«Ларочка любимая!» — заявила телеведущая Лариса Гузеева.
Поклонники тоже были удивлены и поражены тем, в каком наряде блеснула Лариса Александровна. Ее фигура вызвала восторг. Но некоторые осудили певицу за использование триколора.
«Я удивлен только тому, что проходка была под песню западной певицы Мадонны, а не под гимн России в исполнении самой Ларисы Александровны», — написал ru_oru.
«Нельзя использовать государственную символику в качестве аксессуаров или украшение. Это неуважение. Это мое мнение», — высказалась oliamamonova1.
«В таком возрасте это победа! Гордимся!» — отметила elleonora.ell.
«Да ладно, не за что тут хейтить. Самовыражение, эксперименты и творческий подход никто не отменял», — сказала natalie_thompson_sg.
«Александровна, вы просто сногсшибательны в этом образе», — заверил dr_yurii.
«Ну что за красота такая, как же вы прекрасны», — поделилась lena_lenkalen.
«Это смело», — призналась _anya_godunova_.
Добавим, что певица продолжает регулярно давать концерты и участвовать в телевизионных шоу. Она может носить короткие платья и молодежные луки. Артистка не раз давала отпор хейтерам, которые критиковали ее образы и считали, что она одевается не по возрасту. Долина уверена, что не выглядит на свой возраст. На пляже она без стеснения позирует в парео или тунике.
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«Те, кто постоянно указывает мне на мой возраст! Угомонитесь, наконец! Где вы старуху увидели, а? Я выгляжу и чувствую себя максимум на 35–40. Поэтому многие молодые артисты хотят спеть со мной. И голос мой звучит так же, как и 30 лет назад», — говорила звезда.
Лариса Долина в 2017 году прятала изъяны фигуры. Фото: Global Look Press