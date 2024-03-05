Михайлов рассказал, что у него растет дочка от бэк-вокалистки Зотовой: «Она учится у меня. Я ей купил квартиру»

Стас Михайлов уже больше 10 лет состоит в браке с Инной Пономаревой. У них есть дети: Иванна и Мария. Также у каждого из супругов есть наследники от прошлых отношений. У певца есть старший сын Никита, а также дочка Дарья, которая родилась в 2005 году.

В передаче у рэпера Басты артист рассказал, как рассталась с мамой наследницы. У него был роман с бэк-вокалисткой Натальей Зотовой. Но когда она родила ребенка, артист не сразу принял его. На этот раз он опроверг слухи, что бросил возлюбленную, когда она была беременна.

«Никто ее не бросил. Дети мои – это все мои дети. А судьба у человека может быть разной. То что касается личной жизни, вы говорите совершенно неправильно. Есть люди, когда понимают, что они не могут быть вместе и делают это разумно. Никто не бросал. Мы были в том состоянии, что едва ли я был кому-то нужен. У меня еще не было денег, мне негде было жить. А ребенок этот сейчас, слава Богу! Она учится у меня, девочка. Я ей купил квартиру. Она хороший взрослый ребенок, который единственный в моей семье музыкальный», – поделился Стас в передаче «Вопрос ребром»

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