Ольга Бузова на форуме в Сочи заявила, что хочет стать мамой

Недавно Ольга Бузова заявила, что выбирает дату свадьбы. Она намекнула, что возможно скоро получит предложение руки и сердца, а может и уже его получила. Телеведущая после развода с Дмитрием Тарасовым имела лишь одни длительные отношения с блогером Давой.

Но вот уже три года в ее личной жизни почти нет подвижек. Хотя в феврале она похвасталась, что занималась любовью. А 5 марта артистка приехала в Сочи на молодежный форум. Она общалась с фанатами, которых собралось очень много в Сириусе.

«Единственную сферу, какую я не попробовала - это стать матерью. И я этого очень хочу», – сказала Бузова.

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Напомним, что ранее телеведущая думала об усыновлении ребенка. Она считала, что воспользуется такой возможностью, если до 35 лет не родит сама. Сейчас артистке 38 лет. Она еще надеется, что все же сможет создать семью и завести ребенка с достойным мужчиной, пишет Kuban.KP.RU.