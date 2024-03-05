Наталия Орейро приедет в Россию ради съемок в новогоднем фильме «Письмо Деду Морозу»

Наталия Орейро часто приезжала в Россию с гастролями. Теперь она готовится сняться в кино в Москве. Уругвайская актриса готовится к новой поездке в Москву. Ее позвали сняться в новогоднем фильме «Письмо Деду Морозу». Она выложила фото в соцсети, на которых изучает сценарий. Телеграм-канал Mash отмечает, что со звездой сериала «Дикий ангел» снимутся Иван Охлобыстин и Кристина Асмус.

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По предварительным данным, Наталия сыграет роль в эпизоде, где у главного героя исполняется желание на Новый год. Менеджеры актрисы уже забронировали ей номер в одной из гостиниц в Москве. Она должна прилететь уже в ближайшие дни. А вот сам фэнтези-фильм планируется выпустить в начале января 2026 года.