Стас Михайлов признался, что пересаживал волосы и колол ботокс: «У меня до сих пор не поднимается бровь»

Стас Михайлов в свои 54 года старается следить за внешностью. Он некоторое время назад похудел. Певец отметил, что после поездки в Австралию у него поменялся взгляд на одежду. Тогда ему также захотелось стать худее. Артист не стал утаивать, что делал себе зубы, ставил коронки. Он подчеркнул, что порой сталкивался с критикой. А также у него появились неприятные последствия после уколов ботокса, которые он больше делать не намерен.

«Быть стройным лучше, чем быть толстым, жирным. Операции у меня были связаны с волосами — то, что я сделал, и пробная с ботоксом. После ботокса у меня до сих пор не поднимается бровь. После этого я закончил. Бороду я отпустил, меня на концерте люди перестали узнавать. Всегда всем не нравилось», — рассказал Михайлов.

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Он пояснил, что раньше у него не было никогда стилиста. Теперь певец порой сам придумывает для себя одежду. В студию передачи «Вопрос ребром» он пришел в брюках, крой которых создал сам.