Игорь Николаев просит в райдере вынести из номера в отеле все телефоны и закрыть шторы

Игорь Николаев остается востребованным артистом. 8 марта он выступит в Екатеринбурге, где поздравит местных жителей с Международным женским днем. Примечательно, что артист предоставил организаторам концерта райдер.

Некоторые пункты в нем удивили организаторов, так как они оказались необычными. Так певец просит, чтобы ему предоставили автомобиль Mercedes-Benz S-класса с водителем, который не должен первым начинать разговор с артистом и включать музыку без разрешения.

Особенно много внимания Игорь Юрьевич уделяет отелю. Он хочет, чтобы из номера должны быть вынесены все телефоны.

«Речь здесь о стационарных телефонах. Но меня это удивило. Никто из артистов ранее не просил о таком. Видимо, это связано с тем, чтобы артиста ничего не беспокоило», — пояснил концертник.

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Еще артист требует, чтобы в номере были закрыты плотные шторы, а постельное белье расправлено. Даже одноразовые тапочки нужно распаковать и поставить справа от входной двери. Еще певец хочет, чтобы обязательно была ложка для обуви. А вот по еде Николаев не сильно привередливый. Он просит не класть никакого винограда в гримерку. Он есть черный хлеб и пьет мятный чай, пишет Ural.KP.RU.