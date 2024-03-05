Сарик Андреасян заявил, что его оскорбил Данила Козловский: «Грубо мне ответил»

Сарик Андреасян снял много успешных проектов. Ему довелось поработать с Дмитрием Нагиевым, Натальей Рудовой, Настасьей Самбурской и другими актерами. На этот раз режиссер дал интервью. Он вспомнил, что у него был неприятный инцидент с Данилой Козловским. Теперь Андреасян уверен, что с ним не будет сотрудничать. Оказалось, что актер оскорбил его во время переписки.

«Один раз написал ему СМС, он мне грубо ответил. И я подумал, что это, наверное, не очень хороший человек. И все», — заявил он.

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Режиссер рассказал, что сам написал Козловскому, предложив поработать вместе. Сарик выслал ему сценарий проекта, но в ответ его просто оскорбили. После этого он сделал вывод, что артиста стали реже брать в спектакли, так как он очень высокомерный. Об этом Андреасян поделился в YouTube-интервью с Мадонной Мур.