Певец Юлиан высказался об уехавших из России артистах: «Пусть не возвращаются»

Юлиан принял участие в концерте в память Евгения Мартынова. Он появился в концертном зале храма Христа Спасителя. Певец исполнил несколько знаменитых песен. Примечательно, публика осыпала его овациями. Также он неожиданно заговорил о тех, кто уехал из России. Артист дал понять, что считает это предательствам.

«Те, кто уехал, пусть не возвращаются», — объявил он.

Также Юлиан уверен, что такие звезды точно будут проситься обратно. Он пояснил, что Россия — уникальная страна. Артист рассказал, что у него видео уехавших селебрити вызывают только жалость.

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