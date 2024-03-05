Максим Фадеев назвал группу SEREBRO главным кошмаром в своей жизни

Максим Фадеев создал множество проектов. Однако с некоторыми артистами он расстался не на дружеской нотке. На этот раз продюсер разоткровенничался о тех звездах, с которыми ему довелось работать. Так он впервые признался, что группа Serebro в его жизни оставила плохой осадок. В составе были Елена Темникова, Ольга Серябкина, Марина Лизоркина, Полина Фаворская, Катерина Кищук и другие солистки.

«С «Серебром» был главный кошмар в моей жизни», — заверил Фадеев.

Он также назвал группу адом и ужасом. Более того, продюсер не стал утаивать, что у него остался шрам после того, как ушла Темникова и стала с ним ссориться.

«Да, остался. Но я не чувствую ничего плохого. Удивительно, но о Лене помню только хорошее. Она мне ничего плохого не сделала. Я знаю причины ее поведения по отношению к мне. Теперь знаю», — пояснил он.

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Еще Максим оценил последнюю песню Ольги Серябкиной. Он заявил, что это странная попытка скопировать творчество группы Serebro 10-летней давности.