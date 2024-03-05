Кабаева заявила на фестивале в Сочи, что спорт и искусство неразделимы: «Запрещать это невозможно!»

Алина Кабаева приехал в Сочи. Там прошел Международный фестиваль художественной гимнастики «Алина-2024». На этот раз на мероприятие прилетели юные гимнастки из более 10 стран, в том числе из Китая, Сербии и даже Мексики. Спортсменка была рада тому, что ее фестиваль объединяет людей. Она отметила, что любит спорт, как и все, кто принял участие в мероприятии. Звезда даже произнесла речь.

«Здорово, что когда есть спорт и искусство, они неразделимы. Спорт и искусство — они объединяют людей. И вот этим праздником на нашем фестивале мы показали, что нет границ ни у спорта, ни у искусства, и запрещать это невозможно! Мы ничего никому не доказываем», — произнесла Алина.

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Она предстала на публике в элегантном белом платье миди с кожаной курткой в тон. Лук дополнили лаконичные лодочки в тон. У нее были распущены волосы, а также сделан макияж с акцентом на глаза.

Олимпийская чемпионка сделала фото с юными гимнастками. Она выглядела счастливой. Кадры с фестиваля появились в Telegram-канале Академии «Небесная грация». Примечательно, что мероприятие провели раньше срока на несколько месяцев, чтобы оно совпало с фестивалем молодежи, который недавно начался в Сочи.