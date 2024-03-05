Филипп Киркоров проиграл иск о кадастровой стоимости своей квартиры в Москве

Филипп Киркоров долго ждал решения суда по иску о снижения кадастровой стоимости своей квартиры в Филипповском переулке площадью 537 квадратных метров. Певец отмечал, что на январь 2021 года его недвижимость стоила 285 миллионов 872 тысячи рублей, но заверял, что эта сумма гораздо меньше, чем та стоимость, которую определил ДГИ. Однако 4 марта суд отклонил иск артиста.

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Примечательно, что Киркоров хотел снизить налог на квартиру. Но он потерпел неудачу, пишет «МК». Напомним, что у певца много недвижимости в России, а также за границей. Он живет в роскошном особняке. А в 2023 году артист признался, что купил квартиру в центре Москвы, где делает современный ремонт с дизайнером.