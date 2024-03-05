Иван Охлобыстин пожалел отмененную Лолиту: «Она искренний человек»

Актер Иван Охлобыстин в интервью YouTube-канале «Эмпатия Манучи» порассуждал об отмене звезд после скандальной «голой» вечеринки. Ее, напомним, провела блогер Настя Ивлеева, вакханалия в итоге аукнулась как виновнице торжества, так и приглашенным. Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Анна Асти и другие артисты оказались вырезаны из шоу, а их концерты - отменены.

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Правда, по истечении трех месяцев после происшедшего Киркоров смог вернуться на сцену и в телеэфиры. А вот Лолита до сих пор ведет жизнь пенсионерки. И Охлобыстин признался, что сочувствует ей.

«Лолиту очень жалко. Она лишилась доходов. И как надо жить с этим? Она искренний человек», - высказался Охлобыстин.

Он уверен, что рано или поздно певица сможет вернуть себе прежнее положение. Ведь люди, по словам Охлобыстина, чувствуют искренность. Сама артистка не так давно объявила, что будет восстанавливать храм на одной из новых территорий страны.