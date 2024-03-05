Анастасия Волочкова призналась, то не отмечает 8 Марта

Балерина Анастасия Волочкова в канун 8 Марта призналась, что не воспринимает этот день как особенный. Дело в том, что праздник у нее – каждый день, и цветы по поводу и без у нее тоже ежедневно. Она привыкла получать букеты от воздыхателей, их ей дарят регулярно. А если день прошел без этого благоухающего подарка, то она преподносит его себе сама.

«Поэтому 8 марта я не праздную, его празднуют мои мужчины и одаривают меня цветами и подарками», - поделилась с Teleprogramma.pro Анастасия Волочкова.

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Также звезда раскрыла, какой самый неожиданный подарок получала в этот день. Отец ее дочери Игорь Вдовин преподнес ей как-то калейдоскоп. И балерина нашла столь оригинальный презент довольно милым.