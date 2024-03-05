Лера Кудрявцева сообщила, что ей сняли швы после операции

Телеведущая Лера Кудрявцева продолжает восстанавливаться после операции на порванной коленной связке. Это была аутотрансплантационная процедура, в результате швы ей наложили не только в месте травмы, но и там, где был взят здоровый материал – на лодыжке.

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Сейчас звезда дома, каждый день к ней приезжает врач и проводит перевязки. Кудрявцева обещала, что будет держать фанатов в курсе происходящего, и у нее снова для них новости.

«Сегодня сняли швы», - написала 4 марта теледива.

Кудрявцева даже показала, как именно происходил процесс снятия швов. Она засняла полутораминутное видео процедуры. На кадрах видно, что отек с области колена спал, а вот на лодыжке еще сохраняется, к тому же там большая гематома.

Напомним, Кудрявцева травмировалась в середине февраля во время репетиции. У нее произошел разрыв коленной связки и перелом в бедренной кости. Теперь звезда передвигается с трудом даже на костылях.