Караулова вспомнила свою «Фабрику звезд»: «На моем веку шоу проходило в формате реалити»

Финалистка пятого сезона шоу «Фабрика звезд» Юлианна Караулова поделилась своим мнением насчет перезапуска проекта спустя 20 лет. Звезда считает это отличной идеей, ведь благодаря масштабной работе на сцене могут появиться новые имена.

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Сама певица считает, что «Новая Фабрика звезд» будет сильно отличаться от своего прототипа. Ведь в те годы, когда Караулова была «фабриканткой», зрители могли следить за участниками круглыми сутками. Сейчас возможность подглядеть за бытом участников существует и без телевизора.

«На моем веку шоу проходило в формате реалити. И это всех привлекало, интересовало, потому что тогда не было социальных сетей и, по сути, даже YouTube. А единственным источником развлечения для людей являлся телевизор. Сейчас все совсем иначе», - поделилась звезда в интервью Teleprogramma.pro.

Новое шоу выходит на ТНТ, среди наставников – Сергей Жуков и Сергей Шнуров, а в числе первых участников, прошедших, кастинг, - сын Михаила Круга.