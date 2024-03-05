Караулова вспомнила свою «Фабрику звезд»: «На моем веку шоу проходило в формате реалити»

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Сама певица считает, что «Новая Фабрика звезд» будет сильно отличаться от своего прототипа. Ведь в те годы, когда Караулова была «фабриканткой», зрители могли следить за участниками круглыми сутками. Сейчас возможность подглядеть за бытом участников существует и без телевизора.

«На моем веку шоу проходило в формате реалити. И это всех привлекало, интересовало, потому что тогда не было социальных сетей и, по сути, даже YouTube. А единственным источником развлечения для людей являлся телевизор. Сейчас все совсем иначе», - поделилась звезда в интервью Teleprogramma.pro.

Новое шоу выходит на ТНТ, среди наставников – Сергей Жуков и Сергей Шнуров, а в числе первых участников, прошедших, кастинг, - сын Михаила Круга.