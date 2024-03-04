Прилучный высказался о своей жене Брутян: «Не позволяет мужчинам вести себя по-хамски»

Павел Прилучный уже скоро отметит вторую годовщину со дня свадьбы с Зепюр Брутян. Он рассказал, что познакомился с ней, когда еще был в браке с Агатой Муцениеце. Они в 2018 году вместе снимались в сериале «В клетке».

Актер не стал утаивать, что уже тогда заметил, что Брутян умеет давать отпор мужчинам, что ему очень понравилось в ней. В 2020 году Павел развелся с женой. Многие думали, что у него роман с Мирославой Карпович, а он спустя два года женился на Брутян.

«Она мелкая была совсем. Она сама по себе миниатюрная. Я смотрел на нее и мне очень нравилось, как она ведет себя с мужчинами. Никогда не даст к себе подойти, что-то сделать не так, как-то по-хамски отнестись. Очень правильно себя несет. Я думал: "Молодец какая!" А теперь она – моя любимая женщина. И я и сегодня про нее думаю то же самое – молодец какая! Она скромная очень», – заверил актер.

Он отметил, что у него теперь настоящая семейная жизнь. Звезда сериала «Мажор» стал спокойнее и уже не ввязываются в драки. Павел отметил, что водит супругу на свидания, так как считает это важным.

По его словам, они вместе готовят романтичные ужины. Артист подчеркнул, что зарабатывает деньги, но тратят они их вместе. Более того, Павел взял няню с английским языком, так как уверен, что детям иностранный язык надо прививать с раннего возраста. Их сыну Микаэлю скоро исполнится годик.

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«Так случилось, что мы, два консервативных человека, поняли, что нужны друг другу. Мне рядом с ней не надо ничего менять в своей манере поведения», — пояснил артист, пишет портал Prozvezd.

А также Прилучный заверил, что хорошо относится к бывшей жене. Хоть Агата и подала на него в суд, чтобы увеличить алименты на двоих детей Мию и Тимофея, актер рассказал, что рад за нее и что у них отличное общение.