Охлобыстин заявил, что участники вечеринки Ивлеевой должны получить забвение: «В случае с Киркоровым это навсегда»

Иван Охлобыстин в интервью Вячеславу Манучарову рассказал, что ему не нравится, что Донбасс превратили в «прачечную» для тех, кто хочет вернуть себе доброе имя. Актер заверил, что регулярные поездки туда представителей шоу-бизнеса не нравятся народу. Он отметил и Филиппа Киркорова, который поехал на Донбасс после того, как попал в скандал, посетив вечеринку Насти Ивлеевой. Охлобыстин считает, что лучше тихо помогать людям.

«Человек не понял. Надо просто устранять. Зачем на эстраде или на телевидении человек, который никуда не ведет? Представляет из себя интересы в области изящного или интеллектуального. Это давно в прошлом. Он занимает чужое место», – отметил артист.

Он считает, что лучшим наказанием для участников вечеринки Ивлеевой должно стать забвение. При этом Лолиту Милявскую и саму Ивлееву актеру жалко. Он считает, что теперь им нужно ждать, когда ситуация разрешится. Но Охлобыстин подчеркнул, что это не касается Киркорова, который потерял любовь народа.

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«В случае с Киркоровым это навсегда. Он стал мемом. Человек не из той двери. Лолиту очень жалко. Она лишилась доходов. Ей как-то надо жить. Но требуется время. Это разрешится, если она искренняя. А она искренняя. Изменилась Идиома. Это всегда будет человек (Киркоров), который вошел не в ту дверь, человек в блестках», – пояснил он в интервью для YouTube-канала «Эмпатия Манучи».

Также Иван считает, что с Димой Биланом надо разобраться, так как он не плохой человек.