Охлобыстин назвал своего крестника Смольянинова* и актера Слепакова* предателями: «Мне это очень больно»

Иван Охлобыстин рассказал, что потерял многих друзей за последние два года. По его подсчетам, где-то треть людей из его общения исчезли. Он признался, что раньше пел песни Андрея Макаревича*, который теперь живет в Израиле. Актер поражен тому, что отвернулся от родину его крестный сын Артур Смольянинов* Он отметил, что считает его предателем. Артист даже заверил, что не подаст ему руку.

«Много произошло трагедий. В том числе с крестником с моим, с Артуром Смольяниновым*. Он хороший парень, но он предатель. Вот теперь уже да. Мне это очень больно, потому что я всегда любил его. Теперь уже мы на разных концах вселенной. Но мне это до сих пор больно. Я буду молиться дальше, но это не сделает нас ближе», – высказался Охлобыстин.

«Его нет. Он умер», – добавил он.

Также предателем актер назвал Семена Слепакова*, который тоже покинул Россию. Он его знал, так как актер был продюсером «Интернов». Иван подчеркнул, что общался с ним, но не дружил.

«Мы должны их забыть», – считает артист.

При этом он назвал Слепакова* остроумным. Также Охлобыстин отметил, что обижен на него за песню, которую тот сочинил про него и его веру.

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«Он равнодушен. Для него люди – пыль. Он никогда никого не уважал, не ценил, не задумывался, что может сделать кому-то больно. Я думал, что он будет мудрее. Вопрос выгоды его должен был заставить остаться. Он чрезвычайно высокомерен, равнодушен. Для него родина это Израиль», – высказался актер в интервью для YouTube-канала «Эмпатия Манучи».

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.