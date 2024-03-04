В седьмом сезоне шоу «Удивительные люди» примет участие рекордсмен Книги Гиннесса по альпинизму

В шоу «Удивительные люди» примут участие люди с разных уголков планеты. Фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Стала известна дата премьеры нового сезона шоу «Удивительные люди».

Шоу «Удивительные люди» стало особенно популярным. Седьмой сезон проекта снова удивит зрителей. Оценивать новых участников шоу, которые будут бороться за приз в пять миллионов рублей, будут эксперты. Среди них: боксерша Наталья Рагозина, которая не так давно стала мамой, хореограф Евгений Папунаишвили, профессор Василий Ключарев и ведущий Александр Пушной

На этот раз участники приехали из российских городов, а также из Бразилии, Италии, Южной Кореи  и других стран. У каждого из них есть свои уникальные способности. Зрители увидят параатлета, рекордсмена Книги рекордов Гиннесса по альпинизму, а также уникальный Российский Роговой оркестр. 

Своими способностями всех поразит совсем молодой лепидоптеролога, знающего более ста видов бабочек, а вот шоколатье покажет, как умеет на вкус угадывающий страну происхождения какао-бобов.

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Ведущий программы стал Артем Варгафтик. Премьера нового сезона шоу  «Удивительные люди» состоится 15 марта на телеканале «Россия».

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