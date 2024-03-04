Иван Охлобыстин признался, что Рената Литвинова провожала его в армию: «Она была милая девочка»

Иван Охлобыстин дал интервью, в котором раскрыл разные истории из своей жизни. Он признался, что учился в одном вузе с Ренатой Литвиной. Ведущий Вячеслав Манучаров отметил, что в свое время пообщался с режиссером Рустамом Хамдамовым, который заявил, что придумал образ для Ренаты Литвиной. Именно благодаря ему актриса стала так себя вести и выглядеть.

«Рената, кстати, провожала меня в армию. Она же моя однокурсница. В тот день, когда я уходил в армию, в институте не оказалось никого кроме нее. Она узнала, что я ухожу в армию на следующий день и проводила меня до Батанического сада. У нас никаких не было отношений. Мы чисто однокурсники: она на сценарном, я – на режиссерском. Она была милая девочка, не та Рената, которая сейчас. Она не плыла», – поделился Охлобыстин.

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Манучаров уточнил, согласен ли он, что у Литвиновой теперь постоянно на лице маска.