Актер Андрей Свиридов из сериала «СашаТаня» признался, что сыграл немого в новом проекте

Андрей Свиридов 4 марта появился на премьере нового сериала «Камера Мотор», который презентовала Тина Канделаки. Актер принял участие в съемках этого проекта. Он признался, что ему снова досталась необычная роль. В беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro Андрей поделился подробностями.

«Мне прислали сценарий и сказали, что я буду играть немого. Я спросил: "А где текст?" Мне сказали: "Он немой". Ну в общем, сами все увидите», – отметил актер.

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Напомним, что многие знают Свиридова по роли телохранителя Геннадия из сериала «СашаТаня». Ранее он был баскетболистом и учился в актерской школе в Лос-Анджелесе. В его копилке десятки ролей. также Андрей участвовал в шоу «Звезды в Африке».

Добавим, что комедийный сериал «камера Мотор» стартует на ТНТ и в онлайн-кинотеатре PREMIER с 4 марта.