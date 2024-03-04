Dj Smash стал отцом во второй раз

Андрей Ширман, более известный под псевдонимом Dj Smash, поделился радостной новостью. 4 марта он стал отцом во второй раз. Он счастлив в браке с фотомоделью Анастасией Кривошеевой. У пары родился сын. Диджей присутствовал на родах. Он выложил кадры, на которых позировал в палате рядом со своей возлюбленной. Лицо малыша супруги пока скрывают.

«04.03.2024 с твоим днем рождения, сынок, мы тебя очень-очень ждали. Теперь официально, я - мать дракона. Люблю тебя бесконечно», – написала Анастасия.

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Друзья и поклонники поздравили пару с пополнением. У Ширмана уже растет дочка Серафима. Своего первенца пара не показывала целый год. Они также тщательно выбирали имя для девочки. Скорее всего, необычное имя пара выберет и для сына.