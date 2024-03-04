Племянница Галкина* Алина переехала жить из России в Швейцарию

Максим Галкин* уже два года живет за границей. У юмориста есть старший брат Дмитрий. Они виделись с ним на Кипре осенью 2023 года. Тогда они отметили день рождения племянницы артиста, Алины. Тогда она приехала отдыхать на Кипр с родителями, а жила в России. Но 4 марта родственница Галкина* вышла на связь в соцсети и рассказала, что месяц назад переехала. Теперь Алина живет в Швейцарии. Там она намерена учиться.

«Всем хеллоу! Короче, ребята, я переехала тут чуть-чуть. И вот уже месяц я живу в Швейцарии! Поступила в универ в городе Женева», — пояснила девушка.

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Примечательно, что она с трудом простилась с родными. Племянница Галкина* призналась, что скучает по ним. Она не сдержала слез, когда с ними прощалась.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.