Турецкий актер Бурак Озчивит признался, что готов сниматься в российском кино

Бурак Озчивит имеет большую армию поклонников в Россию. Недавно он уже встречался с поклонниками в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь турецкий актер побывал в Сочи. Он приехал ради всемирного фестиваля молодежи.

Целый час звезда сериала «Великолепный век» говорил с гостями и участниками фестиваля. Ему поклонники вручили множество подарков. Сам Бурак неожиданно признался, что хотел бы сняться в российском кино.

«Актеры в Турции готовы играть в российских сериалах. Если мы создадим совместный проект, я уверен, мы получим успех и будем снимать очень много фильмов в будущем. Я хотел бы приезжать в Россию чаще, мне нравится ваша энергетика, я знаю, что русские любят работы, где мне удалось сняться», — поделился артист.

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Примечательно, что он также в этот день увиделся с девочкой, у которой ДЦП. Турецкий актер осчастливил ее. При виде Бурака она заулыбалась. Бурак даже поцеловал ее в макушку. Он пришел в восторг от поездки в курортный город, где его везде угощали разными блюдами, пишет KUBAN.KP.RU.