Клава Кока в своем райдере просит автомобиль премиум-класса, охрану в черном и 45 тысяч рублей на еду

Клава Кока регулярно дает концерты. Она не перестает выпускать новые хиты. Недавно в Сети оказался райдер певицы. Были опубликованы документы, где указано, что она получает от 4 до 7 миллионов рублей за концерт.

При этом у артистки есть ряд условий, чтобы она приехала. Как и многие другие селебрити, Клава просит предоставить ей «Мерседесе» S-класса. А для длительных поездок ей также должны дать несколько чистых подушек. При этом водитель не должен общаться с артисткой и вникать в ее личные разговоры.

Летать в самолете она готова только в бизнес-классе у окна. Также ей нужна отличая гостиница и номер люкс. Примечательно, что Кока хочет, чтобы номер охраняли охранники, облаченные в черные костюмы. Особое внимание в райдере уделено питанию.

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Певица хочет, чтобы ей выделили 45 тысяч рублей в день на еду. Также еще 17 тысяч на еду для ее команды. В гримерке у артистки должны быть: кофемашина, вегетарианские блюда и шоколадки «Киндер». Главное, что Клава указала, что организаторы концерта должны выплатить ей 100% от гонорара в случае форс-мажора. Под нестандартными ситуациями подразумеваются: проблемы с полицией, прокуратурой, ДПС, обыски, пишет телеграм-канал Baza.