Виктория Боня извинилась перед Идой Галич, которая обвинила ее в плагиате видео: «Это комплимент ее чувству юмора»

Виктория Боня оказалась в центре скандала. Она выложила шуточное видео, где вела диалог с подругой Надин Серовски. Но сюжет оказался скопирован с ролика Иды Галич, которая сразу это заметила. Блогерша возмутилась тому, что Боня своровала у нее контент.

Она выразила свое возмущение и заявила, что если у человека отсутствует фантазия, то нужно хотя бы указывать авторство. Вскоре на ее обвинения отреагировала сама телеведущая. Она не стала отпираться, что видео действительное плагиат. Виктория согласилась принести извинения, но подчеркнула, что просто не подумала, что необходимо указать автора.

«Галич абсолютно права! И это комплимент ее чувству юмора с моей стороны. Я считаю, что это было очень интересно, даже гениально. То, что мы не указали автора… Да, действительно, наверно, стоило бы указать. Я учту на будущее. Саму Иду Галич я не знаю. Если, конечно, ей было неприятно, что мы не указали авторство, то я хочу извиниться», – заявила она.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Также Боня отметила, что дала инфопод для Галич, поэтому теперь о ней снова пишут новости. При этом она добавила, что ей очень понравился ее ролик, который получился веселым. Звезда согласилась с тем, что должна была указать автора, пишет Super.