Адвокат Ефремова опроверг информацию о подаче в суд ходатайства об условно-досрочном освобождении

Михаил Ефремов продолжает отбывать наказание за решеткой. Но 4 марта появилась новость, что актер обратился в Алексеевский районный суд Белгородской области с ходатайством об УДО. Отмечалось, что якобы в колонии, где он находится, согласовали ходатайство, а все документы отправили на рассмотрение в суд.

Но позже в УФСИН России по Белгородской области опровергли эти данные. Также ситуацию прокомментировал адвокат Ефремова Юрий Падалко. Он также заявил, что информация не правдива.

«Право на подачу такого ходатайства наступает лишь в конце марта», – пояснил юрист, пишет Super.

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Напомним, что Ефремов уже почти 4 года находится в колонии. Всего ему дали 7,5 лет заключения за ДТП, в котором погиб водитель другой машины, в которую врезался актер, находясь в алкогольном опьянении.