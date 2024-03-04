Гоген Солнцев показал лицо новорожденного сына, которому выбирает имя

Гоген Солнцев в конце февраля удивил поклонников, выложив фото с маленьким ребенком. При этом он ничего не стал пояснять. Родные шоумена заявили, что у него родился сын. А 4 марта он подтвердил, что стал отцом. В соцсети актер выложил новое фото, на котором с нежностью целует новорожденного малыша. При этом он также обнимал таинственную женщину, которая, по всей видимости, является его возлюбленной и мамой ребенка.

К выбору имени Гоген относится очень ответственно. Он уверен, что оно многое значит и отражается на судьбе человека. В итоге шоумен попросил помощи у своих подписчиков.

«Мы сделаем все, чтобы этот парень стал самым счастливым в этой жизни! И имя — первый к этому шаг! Посоветуйте имя! Очень хотелось бы, чтобы оно несло ему гармонию по судьбе!» — написал Солнцев.

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Теперь фанаты звезды ждут, когда он расскажет, кто родил ему наследника. Напомним, что ранее Гоген часто приходил в студию Андрея Малахова. Он был женат на возрастной избраннице Екатерине Терешкович. Они часто ругались на камеру. А после развода Солнцев взял в жены ее дочку Полину. Однако их отношения оказались непрочными. С кем теперь актер живет, остается тайной.