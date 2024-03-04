Филипп Киркоров впервые после бойкота в России выступил в Москве

Филипп Киркоров постепенно вернулся в эфир после скандала из-за вечеринки Насти Ивлеевой. Почти два месяца певец был на работе. Но теперь он снимается в шоу «Маска» и других проектах. 3 марта артист впервые принял участие в концерте в Москве, после того как ему объявили бойкот.

Он выступил на мероприятии, которое было приурочено к Международному женскому дню. Он в новом образе предстал на сцене. Киркоров не только исполнил свой хит, но и позвал на сцену Николая Баскова. Оказалось, что они записали дуэтную песню к празднику.

После выступления почти сразу разгорелся скандал. Его ждали журналисты, у которых было много вопросов к королю отечественной эстрады. Он отказался выйти к репортерам. Его менеджер ответил всем отказом.

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Отмечается, что представители свиты Киркорова, увидев за кулисами толпу журналистов, настоятельно потребовали освободить помещение, чтобы они не помешали артисту пройти в гримуборную и не задали ему неудобный вопрос в коридоре, пишет «МК».