Блогер Ида Галич обвинила Викторию Боню и Надин Серовски в воровстве контента

Ида Галич не смогла промолчать, увидев ролик, который опубликовала Виктория Боня с подругой Надин Серовски. Она сразу заметила, что девушки просто повторили видео, которое ранее ей удалось снять с Катей Ролик. Блогерша просто была поражена такому плагиату.

«Вы просто взяли наш ролик и пересняли? В чем прикол?» — написала в комментариях Ида.

Так как ответ от Бони она не получила, то обвинила ее в воровстве контента.

«Выложили будто свой. Девочки, если не хватает фантазии — можем помочь. Воровать плохо», — заявила телеведущая.

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Пока ни Виктория, ни Надин не прокомментировали слова звезды. А вот пользователи Сети встали на сторону Галич. Они посчитали, что раз видео решили переснять другие люди, значит, оно стало успешным. Напомним, что у Иды часто случаются ссоры в соцсетях. Она перестала общаться с Настей Ивлеевой, а также предъявляла претензии к Люсе Чеботиной, которая сорвала съемки ее передачи.