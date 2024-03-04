Дима Билан признался, что мошенники разводят людей на сотни тысяч рублей от его имени

Дима Билан решил предостеречь друзей и знакомых. Он узнал, что мошенники стали обманывать людей, используя его имя для афер. Его знакомый уже стал жертвой таких мошенников. Он думал, что певец просит у него помощи и отправил 400 тысяч рублей. Но выяснилось, что деньги просил не артист, а неизвестные злоумышленники. Билан хотел возместить своему приятелю ущерб, но его знакомый отказался от денег.

«Пишут, что владелец поменял номер телефона, либо что не хватает денег. Делают даже так, как будто бы от тебя это сообщение пришло. И, если человек неподкованный, он начинает отвечать, помогать, отправлять какие-то суммы», — отметил он.

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Также певец уточнил, что обычно крайне редко занимает деньги. Он регулярно дает концерты, поэтому не испытывает финансовых проблем, пишет «МК».