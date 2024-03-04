Кристина Орбакайте после концерта сделала признание о России: «Я здесь живу»

Кристина Орбакайте 3 марта выступила в Санкт-Петербурге. Это единственный концерт, который не отменили в ее туре. Певица прилетела в Россию за несколько дней до выступления, чтобы посетить салон и обновить прическу. А на концерте она исполнила свои хиты. Не обошлось без конфуза. Артистка во время исполнения одной из песен упала на сцене, запутавшись в своем наряде. Она не стала сразу вставать, продолжив петь лежа.

Во время шоу Орбакайте исполнила культовую песню своей матери Аллы Пугачевой «Позови меня с собой». После этого она сделала заявление: «Надо чаще встречаться».

Ранее общественные активисты попытались объявить бойкот звезде. Им не понравилось, что артистка живет в США, где растит дочку Клавдию. Из-за их претензий отменился ее тур по Сибири. Но когда концерт в Санкт-Петербурге закончился, то Кристину засыпали вопросами репортеры. У нее поинтересовались, как долго она планирует находиться в стране.

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«Я здесь живу», — заверила певица.

На следующий день ее заметили на вокзале. Кристина приехала в Москву на поезде. Она отказалась отвечать на вопросы о маме. А вот на заявления, что ее концерты отменились, певица заверила, что все ее выступления состоятся, пишет KP.RU.