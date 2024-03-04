Агата Муцениеце устроила вечеринку в честь восьмилетия дочки без Павла Прилучного

Агата Муцениеце 3 марта отпраздновала день рождения дочки Мии. Она сделала все, чтобы быть рядом с ней в этот особенный день. Актриса устроила вечеринку в стиле фильма «Аватар». Для гостей было представлено шоу с аниматорами.

Именинница в алом платье и прической в стиле ретро предстала на публике. У нее был одинаковый образ с мамой. Наряды они сшили на заказ к этому дню. Мия получала комплименты и подарки. Она веселилась с маленькими гостями.