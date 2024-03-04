Агата Муцениеце устроила вечеринку в честь восьмилетия дочки без Павла Прилучного

Агата Муцениеце 3 марта отпраздновала день рождения дочки Мии. Она сделала все, чтобы быть рядом с ней в этот особенный день. Актриса устроила вечеринку в стиле фильма «Аватар». Для гостей было представлено шоу с аниматорами.
Именинница в алом платье и прической в стиле ретро предстала на публике. У нее был одинаковый образ с мамой. Наряды они сшили на заказ к этому дню. Мия получала комплименты и подарки. Она веселилась с маленькими гостями.
«Если такой комплимент сделал мне Бог, то я даже не знаю, чем я заслужила! Ты вообще какая-то неземная! Умная, талантливая, красивая, добрая, честная. Да таких просто не бывает! Сегодня мы будем веселится в твою честь, а я смотреть, как ты улыбаешься и понимать, что я живу для того, чтоб ты улыбалась!» — заявила Муцениеце.
Рядом с имениннице был ее брат Тимофей. Он тоже веселился, хоть сын актрисы и старше своей сестры. Мие исполнилось 8 лет, а ее брату в январе стукнуло 11.
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А вот отец именинницы, Павел Прилучный, не приехал. После того, как он женился на Зепюр Брутян, актер стал пропускать праздники своих детей от первого брака. Звезда сериала «Мажор» предпочитает проводить время с наследниками отдельно от бывшей жены. При этом недавно он заверил, что у него с Агатой отличные отношения. А вот его возлюбленная Зепюр Брутян уже ссорилась с ней, а в соцсети даже заявляла, что Муцениеце врет уже много лет своим подписчикам.
Агата Муцениеце с дочкой оделась в стиле фэмили-лук. Фото: соцсети Агаты Муцениеце