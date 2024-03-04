Жену хирурга Тимуру Хайдарова госпитализировали на шестом месяце беременности

Тимур Хайдаров недавно сообщил, что снова станет отцом. Его жена Светлана Сильваши находится на шестом месяце беременности. Но в конце февраля в клинике звездного хирурга умер пациент, которому делали операцию по уменьшению желудка. После этого начались проверки. И хоть саму операцию проводил другой врачь, на семью Хайдаров обрушилось много критики. А 4 марта стало известно, что его беременную жену госпитализировали.

Светлана выложила фото из палаты, где лежит под капельницами. Ее положили на сохранение.

«Надеюсь, все будет хорошо», – отметила она.

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По некоторым данным жене Тимура стало плохо из-за нервных потрясений, связанных с последними событиями в их клинике пластической хирургии. Напомним, что у пары растет дочка Амира, которой уже годик. А также хирург с возлюбленной воспитывают дочь Софию от первого брака Светланы.