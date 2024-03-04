Михаилу Ефремову согласовали ходатайство об условно-досрочном освобождении

Михаил Ефремов в скором времени предстанет в суде. Ранее появилась информация, что он может попросить дать ему УДО. И 4 марта телеграм-канал Mash сообщил, что актеру согласовали ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Заседание в белгородской колонии № 4, где находится артист, прошло накануне. Руководство колонии, по слухам, уже дало положительный ответ и направило бумаги в Алексеевский суд Белгородской области.

Документы должны прийти туда в течении двух дней, а затем будет у суда будет 20 дней, чтобы рассмотреть их. Это значит, что в ближайший месяц Ефремов узнает, сможет ли выйти на свободу.

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Напомним, что он попал в тюрьму после ДТП, в котором погиб водитель-курьер Сергей Захаров, находившийся в машине, в которую врезался Ефремов, сидевший за рулем в нетрезвом состоянии.

Сейчас за плечами у Ефремова больше половины срока — почти 4 года, с учетом времени в СИЗО, а всего ему дали 7,5 года. Год назад актер уже подавал на УДО, но его не одобрили.