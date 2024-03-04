Алла Пугачева на яхте с друзьями отгуляла первое воскресенье весны: «Не беспокойтесь за меня!»

Алла Пугачева давно придумала свой праздник. Она отмечает в первое воскресение весны «День желтых цветов». Певица обычно делится весточкой в этот день, разрешает приход теплого времени года. 3 марта, как оказалось, она устроила тусовку на яхте. Наследующий день звезда поделилась кадрами с праздника.

Неизвестно, где находится артистка, в Израиле или на Кипре. Но она облачилась в белую футболку и джинсовую куртку. Украшения дополняли ее летний образ. Она сделала пышные кудри в стиле 90-х годов. Примадонна веселилась с друзьями, когда играла украинская песня.

«Круто отгуляли «Первое воскресенье весны»! Спасибо всем за цветы, за поздравления и ежедневную радость от моих верных поклонников, живем дальше! Не беспокойтесь за меня!» – написала она.

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74-летняя Алла Борисовна улыбалась. Она демонстрировала, что не скучает за границей. Напомним, что она пообещала выпустить новые песни к своему юбилею. А недавний альбом, который появился в Сети с записями с ее концерта 2019 года, артистка посчитала подарком к своему дню рождения, который будет в апреле.