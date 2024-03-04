Бузова показала кольцо на пальце и заговорила о свадьбе: «Помогите выбрать красивую дату»

Ольга Бузова долгое время страдала без отношений. Она жаловалась, что не может найти достойного мужчину. Но на этот раз телеведущая приехала в Сочи. Она намекнула, что проводит время с мужчиной. Артистка заверила, что любит и любима. А после ужина в роскошном ресторане на Красной поляне она выложила фото, на котором засветила кольцо на безымянном пальце с желтым бриллиантом, похожее на помолвочное. Также звезда заговорила о возможной свадьбе.

«Если вдруг в этом году я отвечу «да», помогите выбрать красивую дату свадьбы», – написала Ольга.

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Некоторые поклонники не поверили, что она нашла вторую половинку. Другие предложили пожениться тайно. Многие считают, что телеведущей стоит беречь свое счастье.