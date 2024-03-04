Жена больного деменцией Брюса Уиллиса опровергла слухи о том, что актер больше не получает радости от жизни

В 2023 году стало известно, что Брюс Уиллис тяжело болен. Врачи установили, что у него деменция, а также «афазия». Близкие окружили его любовь и заботой. Появлялись слухи, что звезда кино не может никого узнать и не говорит. Но теперь его жена Эмма Хеминг решила опровергнуть все заголовки в СМИ, где сообщается, что ее супруг утратил возможность радоваться жизни.

Она записала видео, в котором обратилась к журналистам. Эмма попросила перестать пугать людей. Она пояснила, что на самом деле в состоянии деменции человек испытывает не только резко негативные эмоции, но и другие. Экс-модель подчеркнула, что такой диагноз – это не конец.

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«Мой опыт показывает, что две вещи могут быть правдой и существовать одновременно. Горе и глубокая любовь. Печаль и глубокая связь. Травма и стойкость», – добавила она.

К слову, о Брюсе заботится даже бывшая жена Деми Мур, а также пять его дочек — Румер, Скаут, Таллула, Мейбл и Эвелин. По словам людей из окружения актера, случившееся только сблизило его семью еще сильнее. Источник US Weekly утверждает, что никто не знает, сколько осталось жить «крепкому орешку».