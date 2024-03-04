Актер Панкратов-Черный уехал из России после травмы ребер

Александр Панкратов-Черный признался, что находится не в Москве. Фото: Global Look Press 

Александр Панкратов-Черный неожиданно объявил, что покинул страну, хоть недавно ему и потребовалась помощь врачей.

Александр Панкратов-Черный в феврале упал во время гастролей в Норильске. Он травмировал ребра. Уже в Москве актеру пришлось обратиться к врачам из-за плохого самочувствия. Отмечалось, что он поломал ребра. Однако госпитализация ему не понадобилась. 

4 марта корреспондент Teleprogramma.pro связался с артистом, чтобы узнать о его самочувствии. Но Панкратов-Черный неожиданно отказался говорить. Он сообщил, что уехал из России. При этом причину поездки не назвал. 

«Я в Казахстане. Извините», – заявил Александр Васильевич. 

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По всей видимости, актер чувствует себя лучше. Ранее он опроверг слухи, что у него начались осложнения и сплетни о том, что у него нашли опухоль печени. Артист заверил, что у него таких проблем нет. 

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