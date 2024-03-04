Павел Прилучный назвал нынешние отношения с Агатой Муцениеце отличными

После развода Павла Прилучного и Агаты Муцениеце прошло четыре года. За это время он успел жениться и еще раз стать отцом, а она так и не встретила новую любовь. Зато периодически отпускает колкости в адрес бывшего и нет-нет да и подаст на него в суд из-за алиментов.

У пары подрастает двое общих детей, и поначалу 100 тысяч рублей на двоих ежемесячно от папы полностью устраивали маму. Но теперь Муцениеце хочет больше. А недавно она пожаловалась публике, что якобы отец и мачеха, покупая детям что-то из обновок, не разрешают их забирать домой, к матери.

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Несмотря на всплывающие недомолвки, Павел Прилучный заверяет, что между ним и его бывшей женой все хорошо. Он даже рад ее карьерным успехам. Об этом «мажор» заявил в интервью сайту ProZvezd.

«Никогда не смогу сказать плохо о матери своих детей, что бы там ни происходило. Я просто считаю, что это неправильно. У нас с Агатой отличные отношения. У нее все складывается, получается, и я искренне за нее рад», - признался актер.

Сегодня Прилучный счастлив в браке с актрисой Зепюр Брутян. Она родила ему сына Микаэля, которому уже скоро исполнится годик.