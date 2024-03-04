Критик Бабичев – про творческие планы Пугачевой: «Точно знаю, что будут еще песни»

Музыкальный критик Евгений Бабичев оценил новую песню Аллы Пугачевой, которую та представила публике спустя много лет творческого затишья. Трек «Не беспокойся за меня» она представила на суд слушателей в первое воскресенье весны, когда обычно отмечает праздник желтых цветов. Эксперт считает, что ни эта композиция, ни последующие запланированные ею не станут чем-то выдающимся.

«Ничего по-настоящему хитового от певицы ждать не стоит. Все-таки сейчас не новый виток или перезапуск ее карьеры», - поделился с NEWS.ru Бабичев. – «Я бы не делал акцента именно на этом треке. Точно знаю, что будут еще песни, на что недавно намекнула и сама Пугачева».

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У новой песни Примадонны текст преобладает над музыкой. Бабичев предполагает, что так было задумано. Певица решила таким образом поговорить по душам под мелодию, и по ее задумке люди должны вслушиваться в слова и думать над идеей композиции.