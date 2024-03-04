Кристина Орбакайте оконфузилась на собственном концерте в Петербурге

Приехавшая из США на заработки в Россию Кристина Орбакайте выступила на, пожалуй, единственном уцелевшем после череды отмен концерте. Он состоялся в Петербурге в БКЗ «Октябрьский» на Лиговском проспекте. И без происшествий не обошлось.

Орбакайте прилюдно оконфузилась, когда торопилась поскорее выйти на сцену. Она нарядилась в накидку со шлейфом и рухнула так, что зал ахнул. При этом, запуталась в полах наряда так, что подняться самостоятельно не смогла.

Певица попыталась как-то обыграть свое падение. Начала что-то изображать, лежа на спине. Но потом беспомощно протянула обе руки в ожидании, что кто-то из подтанцовки поспешит на подмогу.

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Отметим, что весенний тур певицы по Сибири были отменены из-за обращений активистов. Ведь звезда по сей день не обозначила свою позицию. И даже когда к ней обратились напрямую, предпочла промолчать. Людей такой расклад уже не устраивает.

По материалам сайта KP.RU