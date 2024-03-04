Наташа Королева объяснила, как относится к девушке своего сына: «Даю возможность проявить себя»

Уже три года длятся отношения единственного сына Наташи Королевой с бывшей стриптизершей. Архип Глушко даже ради своей избранницы Мелиссы Волынкиной съехал из особняка мамы в съемную однушку. Танцовщица же оставила шест и занялась визажем. Однако, публика считает, что звездная свекровь не принимает выбор сына и всячески издевается над названой невесткой.

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В итоге Наташа Королева откровенно прояснила, как на самом деле относится к Волынкиной. В программе «Центральное телевидение» на канале НТВ звезда пояснила, что Мелисса – это всего лишь девушка сына, они не в браке, поэтому никакая она ей не невестка. А вот неприязни к экс-стриптизерше у нее нет.

«Я наоборот всех люблю, всем даю возможность реализоваться, себя проявить. Нет слова «издевательство» в моем лексиконе. Я вообще к людям отношусь хорошо, особенно к тем, кто входит в близкий круг моей семьи», - подчеркнула звезда.

А вот отец Архипа, Сергей Глушко, судя по всему, надеется, что сын найдет себе новую девушку. Поскольку успел как-то высказаться о том, что невест у юнца еще впереди будет немеряно: «Если в папку пошел, то это очень много».