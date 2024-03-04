Стас Михайлов – про Пугачеву и других оскандалившихся беглецов: «На коленях еще приползут»

Певец Стас Михайлов старался не отзываться о коллегах критически, но сейчас сделал исключение. Довольно тактично, не называя имен, артист высказался в адрес уехавших звезд, которые в отношении нашей страны говорят какие-то неприятные вещи.

«Они должны понимать две простые вещи: во-первых, Россия их сделала значимыми и узнаваемыми людьми. Как только они перестанут это понимать, их не будет как личностей. Во-вторых, простая вещь: они на коленях все еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги», - цитирует Михайлова KP.RU.

Михайлову после концерта журналисты задали вопрос про Аллу Пугачеву. В частности, нужно ли проживающей сейчас в Израиле артистке выпускать новые песни в России. И исполнитель хита «Все для тебя» посчитал нужным напомнить, что артиста делает публика. И без нее он ничего из себя не представляет.

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Примадонна, напомним, дала о себе знать в первое воскресенье весны. Раньше, когда она жила в России, то «разрешала весну» в этот день – такой праздник придумала. А теперь, когда является гражданкой Израиля, то решила выпустить новую песню. Публика отреагировала в большинстве откликов негативно.