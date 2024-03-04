Киркоров обратился к Самбурской после разоблачения на шоу «Маска»: «Олицетворение женской красоты»

На НТВ завершился третий выпуск самого засекреченного проекта - шоу «Маска». В его финале был разоблачен Мотылек. Как и предполагали члены судейской коллегии проекта, под маской Мотылька скрывалась актриса и певица Настасья Самбурская.

Ее, кстати, вовсе не расстроило, что она так быстро покидает шоу. Настасья Самбурская дала понять, что в костюме ей было некомфортно.