Киркоров обратился к Самбурской после разоблачения на шоу «Маска»: «Олицетворение женской красоты»

На НТВ завершился третий выпуск самого засекреченного проекта - шоу «Маска». В его финале был разоблачен Мотылек. Как и предполагали члены судейской коллегии проекта, под маской Мотылька скрывалась актриса и певица Настасья Самбурская.
Ее, кстати, вовсе не расстроило, что она так быстро покидает шоу. Настасья Самбурская дала понять, что в костюме ей было некомфортно.
«Наконец-то, я больше не буду потеть», - сказала Настасья Самбурская после разоблачения.
Настасья Самбурская на шоу «Маска». Фото: кадр программы
Председатель судейской коллегии Филипп Киркоров выразил Настасье Самбурской свое восхищение. Он признался, что покорен красотой актрисы.
«Перед нами роскошная женщина! Настя, вы – олицетворение женской красоты. Это символично, что вы снимаете маску в первое воскресенье весны, когда все должно расцветать. И такая красота, как вы, появилась на свет именно весной. Я влюблен в вас», - сказал Филипп Киркоров.
Он вспомнил также о своей первой встрече с Самбурской, давая понять, что был очарован ее красотой в ту же секунду, когда увидел.
«Вы зашли и зажгли своим светом. Сразу понятно, что вошла звезда», - добавил Филипп Киркоров.