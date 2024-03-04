Настасья Самбурская после разоблачения на шоу «Маска»: «Спасибо за этот подарок. Я больше не буду потеть»

В это воскресенье, 3 марта, в эфир НТВ вышел третий выпуск пятого сезона шоу «Маска». В его финале был разоблачен второй по счету участник проекта.

В номинацию на вылет попали Мотылек, Водяной и Матрешка. Водяного спасли зрители в зале. Матрешку – судьи. Таким образом, было решено, что маску на этот раз снимет Мотылек.

«Дорогой Мотылек, твой путь в нашем проекте был очень коротким, но ярким и запоминающимся», - обратился к участнику ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров.

Затем члены жюри выдвинули свои предположения по поводу того, кто может скрываться в Мотыльке. Увидев, как тот лихо сел на шпагат на сцене, председатель судейской коллегии Филипп Киркоров заявил, что Мотылек - это балерина Анастасия Волочкова.

Но остальные члены жюри его не поддержали. Они были единогласны: Мотылек - Настасья Самбурская. И оказались совершенно правы.