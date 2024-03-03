Катя Гордон высказалась о Ксении Собчак: «Умудряется предать всех»

Известная правозащитница, адвокат Катя Гордон сформулировала свое отношение к журналистке Ксении Собчак. Катя Гордон дала нелестную характеристику Ксении Собчак, назвав ее человеком, пытающимся балансировать между двух стульев.
«Для меня Ксения это человек, который умудряется предать всех. Он все время между двух стульев», - сказала Екатерина Гордон.
Гордон дала понять, что Собчак долго так не протянет. Мол, сейчас не то время, чтобы можно было удобно устраиваться сразу на двух стульях.
Екатерина Гордон также поделилась своими наблюдениями за Ксенией Собчак в тот период, когда они обе баллотировались на пост президента России в 2018-м году. Катя Гордон рассказала, что ее жутко возмущало высокомерии Ксении Собчак по отношению к простым людям.
Екатерина Гордон. Фото: Global Look Press
Напомним, что конфликт Гордон и Собчак длится уже добрый десяток лет. Екатерина Гордон уверена, что для Ксении Собчак важна только личная выгода, и ради нее она может пойти на все.
По материалам программы НТВ «Русские сенсации»