Катя Гордон высказалась о Ксении Собчак: «Умудряется предать всех»

Известная правозащитница, адвокат Катя Гордон сформулировала свое отношение к журналистке Ксении Собчак. Катя Гордон дала нелестную характеристику Ксении Собчак, назвав ее человеком, пытающимся балансировать между двух стульев.

«Для меня Ксения это человек, который умудряется предать всех. Он все время между двух стульев», - сказала Екатерина Гордон.

Гордон дала понять, что Собчак долго так не протянет. Мол, сейчас не то время, чтобы можно было удобно устраиваться сразу на двух стульях.

Екатерина Гордон также поделилась своими наблюдениями за Ксенией Собчак в тот период, когда они обе баллотировались на пост президента России в 2018-м году. Катя Гордон рассказала, что ее жутко возмущало высокомерии Ксении Собчак по отношению к простым людям.