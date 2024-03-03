Критик Сергей Соседов о новой песне Аллы Пугачевой: «Ей нечего сказать и нечем»

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов высказался о новой песне Аллы Пугачевой, которая была презентована поклонникам в это воскресенье, 3 марта.

Эксперт в сфере шоу-бизнеса заявил, что не слушал и не будет слушать творение Аллы Борисовны по той простой причине, что считает, что ей нечего сказать.

«Мне совершенно неинтересно, что она записывает, так как ей нечего сказать и нечем», - высказался Сергей Соседов.

Эпатажный музыкальный критик, имеющий на все собственное мнение Сергей Соседов уточнил, что из принципа не включит трек Аллы Пугачевой, поскольку ее эпоха ушла. Он назвал Примадонну позавчерашним днем и категорично объявил, что имя Аллы Борисовны больше не должно упоминаться в прессе.

По материалам News.ru

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