Гарик Мартиросян о племяннице, ставшей участницей «Новой Фабрики звезд»: «У нее красивый голос»

На телеканале ТНТ в это воскресенье, 3 марта, стартует проект под названием «Новая Фабрика звезд». Это очередная попытка продюсеров возродить некогда популярный проект, благодаря которому поклонники узнали о многих талантливых исполнителях и авторах песен.
В новом шоу ТНТ будут участвовать наследники и родственники знаменитостей. В частности, кастинг на проект прошли сын Тины Канделаки Леонтий Кондрахин, сын Михаила Круга Александр, племянница шоумена Гарика Мартиросяна Нонна Еганян.
Гарик Мартиросян рассказал, что после отбора Нонна позвонила ему и радостно сообщила, что будет участницей «Новой Фабрики звезд». Гарик Мартиросян дал понять, что его племянница - девушка талантливая.
«Она пишет очень хорошие песни авторские, у нее красивый голос. Там из нее будут пытаться лепить типичную звезду для нашей эстрады», - рассказал Гарик Мартиросян.
Племянница Гарика Мартиросяна Нонна Еганян. Фото: соцсети Нонны Еганян
Гарик Мартиросян добавил, что рад за свою талантливую племянницу Нонну. Девушка уже принимала участие во многих конкурсах. Но все это были детские состязания. Участие в шоу на телевидении будет для Нонны Еганян первым взрослым опытом.
По материалам starhit.ru