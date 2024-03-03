Гарик Мартиросян о племяннице, ставшей участницей «Новой Фабрики звезд»: «У нее красивый голос»

На телеканале ТНТ в это воскресенье, 3 марта, стартует проект под названием «Новая Фабрика звезд». Это очередная попытка продюсеров возродить некогда популярный проект, благодаря которому поклонники узнали о многих талантливых исполнителях и авторах песен.

В новом шоу ТНТ будут участвовать наследники и родственники знаменитостей. В частности, кастинг на проект прошли сын Тины Канделаки Леонтий Кондрахин, сын Михаила Круга Александр, племянница шоумена Гарика Мартиросяна Нонна Еганян.

Гарик Мартиросян рассказал, что после отбора Нонна позвонила ему и радостно сообщила, что будет участницей «Новой Фабрики звезд». Гарик Мартиросян дал понять, что его племянница - девушка талантливая.